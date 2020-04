Spiaggia di Frontone, nessun restyling per l’immobile ad uso turistico

Nessun via libera al restyling dell’immobile ad uso turistico-ricettivo presente sulla spiaggia di Frontone.

Il Tar di Latina ha negato la sospensiva chiesta dalla società Sica sul provvedimento con cui il Comune di Ponza, il 3 aprile 2015, ha rigettato la richiesta della srl di ottenere un permesso a costruire per riqualificare il manufatto e sugli atti relativi successivi.

Per i giudici non vi è il pericolo di pregiudizio grave e irreparabile “in quanto l’immobile attualmente versa in stato di degrado”.