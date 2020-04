Lavori edilizi senza autorizzazioni dove insiste vincolo idrogeologico, due denunce

Sequestro e due denunce alla Procura della Repubblica, questo l’esito di un intervento del Nucleo di Polizia Giudiziaria della Polizia Locale di Itri, coordinato dal Comandante Pasquale Pugliese, in esecuzione di due deleghe di indagine della Procura della Repubblica di Cassino.

I Vigili, nel corso dell’intervento, hanno riscontrato che un’attività ricettiva stava effettuando lavori edili in assenza e in difformità al titolo edilizio, in zona soggetta a vincolo idrogeologico.

Il comandante Pugliese, Polizia locale di Itri

A carico dei titolari, è, immediatamente scattata la denuncia ed il sequestro delle opere abusive “L’attenzione della Polizia Locale è massima per le violazioni urbanistiche e in danno all’ambiente” ha dichiara il Comandante Pugliese.