Itri, beccato con la droga al supermercato: finisce ai domiciliari

Nella giornata di oggi, i militari della stazione di Itri, nell’ambito di predisposti servizi volti al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto per il reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” un 30enne del luogo.

L’uomo, controllato all’interno di un supermercato, è stato trovato in possesso di 18 grammi di “cocaina”, già divisa in singole dosi. Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro mentre l’arrestato, dopo le formalità di rito, veniva condotto presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari.