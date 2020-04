Covid-19, dalla Regione numeri costanti: 78 i nuovi positivi, trend all’1,3%

Si è appena conclusa alla presenza dell’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere e Policlinici universitari e ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

“Oggi registriamo un dato di 78 casi di positività e prosegue un andamento stabilmente sotto i 100 casi e un trend al 1,3%. Dobbiamo proseguire e stabilizzare questadiscesa. Aumentano i controlli sulle RSA e le strutture socio-assistenziali private accreditate. Sono ad oggi 506 le strutture per anziani ispezionate su tutto il territorio. Nella giornata odierna terminano le ulteriori misure restrittive per il Comune di Celleno (TV). Proseguiranno i controlli negli accessi delle case di riposo. Oggi è stata inoltre approvata la delibera dalla Giunta regionale sui test sierologici per gli operatori sanitari, delle Forze dell’Ordine nella regione Lazio e in specifici contesti di comunità all’interno di indagini di sieroprevalenza. Questi test non danno alcuna patente di immunità, ma servono a verificare come è circolato il virus in determinati contesti.

Si amplia la forbice tra coloro che escono dalla sorveglianza domiciliare(18.998) e coloro che sono entrati in sorveglianza(11.247) di quasi 8 mila unità.

Per quanto riguarda i guariti salgono di 63 unità nelle ultime 24h per un totale di 1.256, e 9 i decessi nelle ultime 24h ed è stata superata la soglia dei 114 mila tamponi” commenta l’Assessore D’Amato.

La nuova app della Regione ‘LazioDrCovid’ realizzata in collaborazione con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, ha registrato oltre 90 mila utenti che hanno scaricato l’applicazione e 2.350 medici di famiglia e 330 pediatri di libera scelta collegati. Per quanto riguarda infine i DPI – dispositivi di protezione individuale oggi sono in distribuzione presso le strutture sanitarie: 147.500 mascherine chirurgiche, 29.000 maschere FFP2, 1.050 maschere FFP3, 27.700 camici impermeabili, 11.600 calzari, 43.000 guanti, 34.900 cuffie.

La situazione nelle Asl e A.O:

Asl Roma 1 – 10 nuovi casi positivi. 35 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. Proseguono i controlli nelle RSA e case di riposo del territorio: attenzionata una comunità religiosa dove si stanno eseguendo i tamponi;

Asl Roma 2 – 19 nuovi casi positivi. Deceduta una donna di 79 anni con precedenti patologie. 2 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. Proseguono i controlli nelle RSA e case di riposo del territorio;

Asl Roma 3 – 11 nuovi casi positivi. 2 decessi: un uomo di 82 anni e una donna di 42 anni. 23 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. Proseguono i controlli nelle RSA e case di riposo del territorio;

Asl Roma 4 – 2 nuovi casi positivi. 3 decessi. 208 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. E’ stato disposto da parte della Asl un audit alla RSA Bellosguardo per la verifica delle procedure adottate. Le USCA-R sono a lavoro in 6 strutture di riposo dei comuni di Ladispoli, Civitavecchia, Tolfa e Santa Marinella;

Asl Roma 5 – 6 nuovi casi positivi. Deceduto un uomo di 77 anni con precedenti patologie. 5 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. Il 64,5% degli operatori sono stati sottoposti a sorveglianza sanitaria. Le USCA-R sono a lavoro nel Comune di Monterotondo;

Asl Roma 6 – 17 nuovi casi positivi. Deceduta una donna di 83 anni con precedenti patologie. 55 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. Su 600 operatori sanitari sottoposti a sorveglianza sanitaria solo 10 positivi. Proseguono gli audit sulle strutture per anziani Villa delle Querce e sulle RSA San Raffaele di Rocca di Papa e San Raffaele di Montecompatri;

Asl di Latina – 11 nuovi casi positivi di cui 9 riferibili alla RSA San Michele di Aprilia: tutti trasferiti all’Ospedale Goretti di Latina, avviata indagine epidemiologica e tamponi. 0 decessi. 198 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. Proseguono i controlli sulle RSA e case di riposo del territorio;

Asl di Frosinone – 0 nuovi casi positivi. Deceduto un uomo di 91 anni con precedenti patologie. 31 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. I tamponi eseguiti alla RSA di Alatri sono risultati tutti negativi. Proseguono i controlli sulle RSA e case di riposo del territorio;

Asl di Viterbo – 1 nuovo caso positivo. 0 decessi. 32 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. Oggi si concludono le ulteriori misure restrittive al Comune di Celleno. All’Ospedale di Tarquinia si stanno eseguendo i tamponi sul personale, i risultati attualmente pervenuti sono tutti negativi;

Asl di Rieti – 1 nuovo caso positivo. 0 decessi. 8 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. Il 79% del personale sanitario è stato sottoposto a sorveglianza sanitaria;

Policlinico Umberto I – 113 pazienti ricoverati di cui 15 in terapia intensiva. 8 pazienti sono guariti. Su 900 operatori sanitari sottoposti a sorveglianza sanitaria solo 2 positivi;

Azienda ospedaliera San Camillo – Nessun nuovo positivo in accesso al Pronto Soccorso;

Azienda sanitaria Sant’Andrea – 72 pazienti ricoverati. 2 pazienti sono guariti;

Azienda Ospedaliera San Giovanni – Operativo il laboratorio per il test COVID H24;

Policlinico Gemelli – 135 pazienti ricoverati al Covid Hospital Columbus di cui 24 in terapia intensiva;

Policlinico Tor Vergata – 106 pazienti ricoverati di cui 17 in terapia intensiva. 8 pazienti sono guariti;

Ares 118 – Operativo al numero verde 800.118.800 il servizio di assistenza psicologica per i cittadini;

IFO – Operativo il laboratorio per il test sierologico;

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù – 20 pazienti ricoverati al Centro Covid di Palidoro, 7 mamme e 13 bambini. Tre di questi sono in terapia intensiva, con parametri vitali stabili. In dimissione 1 paziente guarito;

Università Campus Bio-Medico – 36 pazienti ricoverati al Covid Center Campus Biomedico di cui 13 in terapia intensiva.