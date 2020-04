Ripresa del turismo, una sfida importante: interviene Pernarella

“Fruibilità diffusa, sicurezza, promozione delle località turistiche laziali, sostegno agli imprenditori del settore, agevolazioni per le famiglie e sui trasporti”. Sono questi secondo Gaia Pernarella, vice presidente della Commissione Cultura, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, i punti fondamentali, ribaditi nel corso della Commissione congiunta sul tema balneari, per rilanciare il settore in vista di quella che si annuncia come una delle stagioni turistiche più complesse di sempre.

“Quella che ci aspetta è una sfida importante che deve rappresentare una svolta nel modo di vivere il nostro mare ma per vincerla non possiamo lasciare nessuno indietro. Per questo abbiamo proposto alla maggioranza la necessità di mettere in campo attività di promozione delle nostre coste anche attraverso bonus spiaggia destinati alle famiglie con bambini e alle categorie più svantaggiate nonché il potenziamento e l’istituzione di agevolazioni sui trasporti pubblici, ripristinando anche le corse Cotral domenicali”. Sul tema delle concessioni demaniali infine: “Non intendiamo assolutamente sottrarci al sostegno di un settore fondamentale all’interno dell’economia regionale e nazionale e per questo proponiamo, in attesa del decreto attuativo sulla normativa nazionale, di garantire la proroga dell’assegnazione a chi superi una procedura che ne dimostri l’idoneità, anche premiando con ulteriore punteggio i gestori virtuosi che facilitano l’accesso alle categorie disagiate, portano avanti la loro attività garantendo la sostenibilità ambientale delle strutture e dei tratti di arenile”.