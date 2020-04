Accusa un malore in casa, paura per una donna

NOTIZIA FLASH- Malore in casa, soccorsa una donna di Gaeta. L’episodio è avvenuto tra uno dei vicoli che si affacciano su via Indipendenza. Stando ad una prima ricostruzione dell’accaduto da circa un giorno i familiari della donna non avevano sue notizie e quindi, preoccupati hanno allertato gli agenti del commissariato che hanno raggiunto l’abitazione. Sul posto anche i vigili del fuoco che, entrando da una finestra aperta hanno trovato la donna riversa a terra. Immediato il trasferimento in ospedale.