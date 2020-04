Ruba un defibrillatore da una colonnina pubblica, 44enne denunciato

Martedì i carabinieri della sezione Radiomobile di Latina hanno deferito in stato di libertà per i reato di “furto aggravato” e “possesso ingiustificato di grimaldelli” un cittadino indiano di 44 anni. Alla vista dei militari, impegnati in un controllo del territorio, l’uomo ha cercato di allontanarsi precipitosamente, venendo però raggiunto e bloccato: con sé aveva un paio di cesoie e un defibrillatore, risultato asportato da una colonnina pubblica, manomessa.