Incidente ad Aprilia, sbanda e esce fuori strada: ferita una donna

È stato registrato nel pomeriggio di quest’oggi a Campoverde nel territorio di Aprilia al km 53e500 della Pontina un sinistro autonomo. Un’auto alla cui guida c’era una donna che stava transitando sull’arteria stradale, avrebbe perso il controllo del mezzo per cause ancora da accertare e sarebbe finita in terreno a bordo strada.

La donna, soccorsa dal personale del 118, sarebbe stata trasportata al pronto soccorso in codice giallo presso la clinica Città di Aprilia.

Sul posto oltre al personale sanitario anche i Vigili del Fuoco che hanno provveduto a recuperare il mezzo, gli uomini della Stradale e quelli del personale Anas che sono intervenuti per sistemare il danno alle barriere.