In fila per un pasto, dà di matto e poi si scaglia contro i carabinieri: arrestato

Martedì i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Aprilia, coadiuvati dai colleghi della Stazione, hanno tratto in arresto nella flagranza dei reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale un 26enne di origine nigeriana. L’uomo, mentre aspettava il proprio turno durante la distribuzione dei pasti presso una struttura caritatevole, per futili motivi ha aggredito altre persone che facevano la fila con lui. E non solo loro: una volta giunti i carabinieri, ha opposto resistenza sferrando calci e pugni agli stessi militari, venendo immobilizzato dopo una lunga colluttazione. L’arrestato, come disposto dall’autorità giudiziaria, è stato successivamente associato presso la casa circondariale di Latina.