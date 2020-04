“Compressa Express”, Regione e Asl pronte a costituirsi parte civile

L’assessore alla sanità D’Amato, con una nota interviene in merito ai fatti di cronaca riscontrati a Fondi e che hanno portato quest’oggi a far scattare diverse misure cautelari nell’operazione “Compressa Express”.

L’immagine dell’operazione nel centro storico di Fondi

La questione tocca proprio la sanità per via delle presunte falsificazioni di ricette per farmaci oppiacei così come scoperto dai Carabinieri del Nas.

L’assessore regionale Alessio D’Amato