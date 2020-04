Sorpreso con oltre 3 chili di marijuana, arrestato 44enne

Nella giornata di ieri alle 17 circa ad Anzio località Lavinio (Rm), i carabinieri del Norm del reparto territoriale di Aprilia, unitamente a quelli della stazione cc di Campoverde, al termine di un servizio finalizzato a contrastare il traffico di sostanze stupefacenti, traevano in arresto un cittadino indiano, 44enne, poiché, a seguito di perquisizione personale e domiciliare, veniva trovato in possesso di kg.30,00 di sostanza stupefacente tipo hashish suddiviso in panetti da 100 grammi cadauno, kg. 3,5 di marijuana e grammi 500,00 di cocaina, il tutto sottoposto a sequestro.

L’ arrestato è stato condotto presso la casa circondariale di velletri, a disposizione dell’a.g.