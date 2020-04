Itri, Fargiorgio chiede chiarimenti alla Regione per l’accesso ai fondi agricoli

“Mentre a livello nazionale si comincia a parlare di una possibile riapertura, sebbene differenziata da regione a regione, ad Itri ci si adopera per superare la crisi per il sistema agricolo, che è uno dei settori cruciali per l’economia del centro aurunco. Così il Sindaco Fargiorgio scrive all’Assessorato Regionale all’Agricoltura e per conoscenza al Prefetto di Latina, per chiedere chiarimenti sull’Ordinanza Regionale di accesso ai fondi agricoli.

Il Sindaco, sollecitato da diversi cittadini, in particolare, chiede chiarimenti sull’accesso ai fondi, in relazione alle diverse tipologie di coltivazioni.

Inoltre, scrive l’Avv. Fargiorgio, sebbene sia importante il distanziamento sociale ed il rispetto delle norme sul contenimento della diffusione del Covid19, si chiede una precisazione sull’accesso ai fondi, quando il lavoro sulla coltivazione renda necessaria la presenza di più operatori.

“La parola passa quindi alla Regione, il cui chiarimento è atteso da molti cittadini itrani”.