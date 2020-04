In auto con il coltello e la mazza da baseball, denunciato 20enne

Nella notte appena trascorsa alle 00.30 circa, a Latina, i militari della sezione radiomobile del Nor, nel corso di servizi di controllo del territorio, deferivano in stato di libertà all’a.g. un 20enne per porto abusivo di armi atti ad offendere.

I militari, a seguito di perquisizione veicolare dell’autovettura con cui viaggiava il 20enne, rinvenivano occultati all’interno del cruscotto un coltello a serramanico con lama da 10 cm, mentre nel vano posteriore del veicolo un bastone da baseball in legno lungo cm 72, sottoposti a sequestro.