Nel pomeriggio di domenica, a Latina, i carabinieri del Nor-Sezione radiomobile, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno sottoposto a controllo un 31enne, in seguito deferito in stato di libertà. L’uomo è risultato sprovvisto della patente di guida, mai conseguita. Durante le fasi del controllo, inoltre, come reso noto dal Comando provinciale dell’Arma ha proferito frasi minacciose nei confronti dei militari operanti.