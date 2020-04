Aprilia, presto un elenco ad hoc delle aziende specializzate in sanificazione ed igienizzazione

“Il Governo nazionale sta predisponendo, in previsione delle prossime riaperture commerciali ed industriali, una serie di condizioni sine qua non per la messa in sicurezza dei locali interessati. Tra queste, una sarà sicuramente l’obbligo di pulizia, igienizzazione e sanificazione dei locali, nonché la messa a disposizione di dispositivi personali di sicurezza (DPI), per clienti e addetti.

Dopo avere creato un punto di incontro tra i cittadini e le attività commerciali, con l’iniziativa rivolta ai privati e denominata “Spesa a Domicilio”, si vuole creare un’analoga proposta rivolta a piccole e medie aziende e aree condominiali.

Al fine di facilitare la ricerca di aziende che sul territorio erogano servizi di igienizzazione e commercializzazione di DPI, l’Amministrazione comunale vuole predisporre una pagina nel sito web del Comune di Aprilia, dove siano presenti tutte le imprese del settore.

Pertanto, si invitano tutte le aziende interessate a presentare richiesta di inserimento, inviando una mail all’Ufficio Attività Produttive (attivita.produttive@comune.aprilia.lt.it).

Ogni richiesta sarà vagliata dal personale del Comune, per verificare il rispetto di tutte le normative di settore. In caso positivo, l’azienda sarà inclusa nell’elenco consultabile da attività commerciali e condomini cittadini.