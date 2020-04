Covid-19: il personal trainer Fausto Russo torna a casa

Si torna a parlare di Covid-19 ma questa volta con una storia positiva. E’ tornato a casa Fausto Russo, il 38enne personal trainer di Minturno, che era da diversi giorni ricoverato presso l’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, a causa del Covid-19. Dai social il 38enne aveva più volte lanciato segnali importanti aggiornare e rassicurando sulle proprie condizioni ma soprattutto invitando le persone a restare a casa. Ora dopo oltre 40 giorni di ricovero è potuto tornare a casa dalla sua famiglia. E “Mr incredibile” come ha scritto in un post in cui viene pubblicata una foto con i suoi figli “è tornato a casa”