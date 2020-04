Salvini e le “fragole di Latina” che sono di Terracina, il post sui social

Il leader politico della Lega Matteo Salvini tra un post sulla cassa integrazione in Lombardia e uno sugli sbarchi dei migranti, come consuetudine si concede anche lo spazio per qualche scatto mangereccio. In questo modo, quest’oggi sulla propria pagina Facebook e prima ancora sul profilo Instagram, l’ex ministro dell’Interno ha postato una foto con delle fragole.

Per la precisione Salvini ha commentato “Fragole di Latina, dolcissime!”

Evidentemente le fragole le avrà ricevute da qualche contatto del capoluogo, dopo tutto sia a Latina che nel territorio pontino Salvini ha molti contatti e la Lega sta prendendo piede soppiantando l’egemonia di Forza Italia degli ultimi decenni.

Ma indipendentemente da dove siano state coltivate, quelle fragole hanno una denominazione ben precisa e sono le “favette di Terracina”. Una svista che potrebbe scontentare qualcuno nella parte più a sud della provincia.