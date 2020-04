Priverno, finisce dietro le sbarre un 50enne arrestato per spaccio

Ieri, 17 aprile, a Priverno, i militari della Stazione del posto, in esecuzione del decreto di sospensione cautelativa della misura alternativa dell’affidamento terapeutico emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Roma, che concordava con la motivata richiesta di aggravamento della pena avanzata da quell’arma, traevano in arresto un 50enne per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il soggetto è stato condotto presso la Casa Circondariale di Latina per l’espiazione della pena, così come disposto dall’a.g.