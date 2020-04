Cocaina in casa a Terracina: pusher 56enne viene denunciato

Oggi, 18 aprile, a Terracina, i militari del nucleo operativo e radiomobile della locale compagnia, deferivano in stato di libertà un 56enne, trovato in possesso – a seguito di perquisizioni personale e domiciliare – di grammi 1,5 circa di cocaina, un bilancino di precisione, vario materiale per il taglio e confezionamento dello stupefacente nonché della somma contante di 360 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Lo stupefacente, il materiale rinvenuto e il denaro sono stati sottoposti a sequestro