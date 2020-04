Messa con comunione senza guanti, raccolta fondi per pagare la sanzione del parroco

Una raccolta fondi per pagare la sanzione amministrativa di 530 euro inflitta a don Showry Konka, il parroco della chiesa del Buon Pastore di Penitro, a Formia, finito nei giorni scorsi al centro di un servizio di Striscia la Notizia per aver celebrato la messa la mattina di Pasqua, distribuendo la comunione senza indossare né guanti, né mascherina protettiva. La raccolta di denaro (qui il link) a favore del sacerdote indiano, promossa dal dj formiano Giuseppe ‘Ulisse’ Marciano, ha subito trovato il sostegno di molti parrocchiani, tanto che l’ammontare della sanzione è stato già quasi coperto per intero.