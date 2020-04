Formia, riapre anche l’ufficio postale di Maranola

Dopo quello di Trivio, riapre anche l’ufficio postale di Maranola. “Da lunedì 20 aprile ritorna operativo l’ufficio postale, rimasto chiuso in questo lungo periodo di emergenza Covid-19, creando non pochi problemi ai residenti delle frazioni collinari, che per avere i servizi postali erano costretti a raggiungere gli uffici di via Vitruvio, di via Palazzo, quello all’interno del Centro Itaca”, spiega il sindaco di Formia Paola Villa. “Dai primi di marzo come Comune ci siamo messi al lavoro, perché la direzione delle Poste sia provinciale che regionale comprendesse quanto fossero importanti i presidi postali delle frazioni, di come il centro cittadino fosse collegato con le colline e soprattutto di come questo ulteriore disagio si sommava ai tanti disagi che già la popolazione anziana stava subendo a causa delle tante prescrizioni legate al virus. Finalmente siamo stati ascoltati”.