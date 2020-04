In data di oggi, 16 aprile, i militari della stazione carabinieri di Ponza, al termine di accurata attività di indagine, deferivano in stato di libertà per il reato di danneggiamento aggravato continuato un 45enne del luogo poiché lo scorso 14 aprile danneggiava un palo e dei cavi della linea telefonica della società TIM.