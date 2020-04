Latina, uomo su un traliccio in difficoltà: intervengono i vigili del fuoco – VIDEO

Il fatto si è registrato a Latina in località Borgo Montello, dove intorno alle 9 di questa mattina sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando del capoluogo a seguito della segnalazione da parte della Polizia di Stato per un soccorso a persona.

Una volta sul posto gli uomini dei Vigili del Fuoco hanno riscontrato la presenza di un uomo su un traliccio dell’alta tensione, salito ad una notevole altezza e in stato di difficoltà. “Con l’utilizzo delle tecniche S.A.F. (Speleo Alpino Fluviale) – spiegano i Vigili del Fuoco – in poco tempo, l’uomo è stato messo in sicurezza, recuperato e consegnato ai sanitari per accertamenti”.