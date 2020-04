Fondi, dalla Lega chiedono al Comune di fare di più

Da un coordinamento all’altro, la Lega chiede all’Amministrazione locale di fare di più. Potrebbe essere sintetizzata in questo modo la presa di posizione del partito di Salvini a Fondi che con il nuovo coordinamento e il presunto riavvicinamento al centrodestra tende una mano all’Amministrazione comunale, ma chiedendole di osare.

Il tema in questione sono i tributi locali e la vicinanza agli imprenditori in questo momento di crisi sanitaria che già si sta trasformando in crisi economica. La richiestra di “maggiori sforzi” che si traduce nella richiesta di ” un’esenzione significativa e non parziale – dei tributi locali – oppure una riduzione almeno del 50% per il 2020“.