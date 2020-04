Adesso si possono sanificare stabilimenti balneari e campeggi, l’ordinanza della Regione

Di certo non apriranno domani gli stabilimenti balneari, i chioschi sulla spiaggia e i campeggi che, come specificato nella nota della Regione, rimangono chiusi.

Certo è che, cosa che prima non era possibile, adesso si può provvedere alla sanificazione.

Un primo passo “in sicurezza” – come specificato anche ieri in conferenza stampa dal presidente Zingaretti – ma con la voglia di “ripartire”, anche per quei settori, come quello turistico-balneare che più passano i giorni più temono di perdere la stagione.

Ovviamente, prima di qualsiasi altro tipo di intervento che potrà avvenire successivamente per ora l’accesso a questo tipo di attività è consentito solo a “personale impegnato in manutenzione, pulizia e sanificazione”