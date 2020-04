A Formia giovedì consiglio comunale a porte chiuse o in videoconferenza

In quasi tutti i Comuni ci si prova ad organizzare per non sospendere, anche se nel bel mezzo dell’emergenza sanitaria da Covid-19 l’operatività della macchina politico-amministrativa.

A Formia, convocato per domani alle 15.30 il consiglio comunale. Diversi i punti all’ordine del giorno, così come previsto dal presidente del consiglio comunale Pasquale Di Gabriele, ma a fare più notizia sono le disposizione di sicurezza nel bel mezzo della pandemia da Covid-19. Infatti, la massima assise civica si riunirà a porte chiuse e seppur il luogo della riunione è la sede dell’organo politico, ovvero la sala Ribaud all’interno del municipio, con comunicazione tramite pec al presidente del consiglio comunale, è possibile per i consiglieri, prenderne parte in videoconferenza.

L’Ordine del Giorno: