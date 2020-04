Sabaudia solidale, la catena di solidarietà non si ferma

Prosegue spedita la catena della solidarietà a Sabaudia, messa in moto per supportare le famiglie che, in questo momento di emergenza globale, si sono trovare a far fronte a nuove difficoltà economiche o hanno visto acuirsi quelle già esistenti. L’Amministrazione comunale si è prontamente attivata per raccogliere le istanze di aiuto e contestualmente ha avviato, con delibera di Giunta, l’iniziativa “Sabaudia Solidale”.

Molte le richieste di supporto arrivate negli Uffici dei Servizi Sociali, alle quali si è proceduto nell’immediato a dare riscontro attraverso il Carrello Solidale, realizzato con la collaborazione del gruppo Caritas di Sabaudia, della Parrocchia Santissima Annunziata, della Protezione Civile comunale e delle tante attività del territorio che hanno aderito alla chiamata del Comune. Sono già 120 i nuclei familiari che hanno ricevuto i pacchi di generi alimentari e prodotti di prima necessità, beni donati dai cittadini e lasciati negli appositi carrelli messi a disposizione dalle attività commerciali aderenti.

Si è creata una vera e propria catena di montaggio in cui ognuno, quotidianamente, sta facendo la sua parte: a fine giornata i volontari procedono alla raccolta dei prodotti nei vari negozi e supermercati, portati subito dopo nei locali della parrocchia Santissima Annunziata, dove Caritas, Atletica Sabaudia e Scout provvedono al confezionamento dei pacchi. Il successivo trasporto e la consegna alle famiglie sono resi possibili, invece, grazie alla collaborazione di Protezione Civile comunale, Croce Azzurra, Esercito, Marina Militare, Carabinieri Forestali e Polizia di Stato – Fiamme Oro. Oltre ai tantissimi cittadini che ogni volta che si recano a fare spesa scelgono di donare prodotti essenziali aderendo al Carrello Solidale, è doveroso menzionare la cospicua donazione di generi alimentari offerta da alcuni cittadini della comunità Sikh di Sabaudia.



Un ruolo altrettanto fondamentale, infine ma non per ultimo, è quello delle aziende del territorio, anch’esse prontamente attive sul fronte della solidarietà: Sabaudia Nostrana, Cooperativa Stern, AgriEuropa, Cooperativa Cortese, Azienda Agricola Ottaviani, Campo Zaccaria, Mattocchi, Miele Maiero e Cantina Villa Gianna.

In questi giorni di imminente festa, uno sguardo è stato rivolto anche al tradizionale simbolo pasquale: nella mattinata odierna è partita la distribuzione, a cura della Croce Azzurra, delle uova di Pasqua donate da Gennaro Elmonetto del Bar Italia; avviata la consegna a domicilio anche delle uova di cioccolato donate dall’Associazione Odissea di San Felice e distribuite grazie al supporto della Polizia di Stato.

“Un coro a più voci che esegue, all’unisono, la stessa melodia. Mi piace usare questa immagine per definire il grande lavoro che si sta svolgendo sul territorio in queste settimane, in cui ognuno sta dando il proprio contributo, in cui il concetto di solidarietà sta assumendo mille sfaccettature.

Ma a Sabaudia, terra di accoglienza per antonomasia, non poteva non generarsi una simile mobilitazione, una generosità espansa che in questo momento così delicato sta cercando di assicurare un po’ di serenità a chi si trova in situazioni di disagio e difficoltà. Vorrei pertanto ringraziare tutti coloro che stanno supportando l’Amministrazione comunale nell’interesse della nostra comunità: un grazie a tutti i volontari, che instancabilmente stanno facendo un ottimo lavoro, a Protezione civile comunale, Caritas, Parrocchia Santissima Annunziata, Croce Azzurra, Atletica Sabaudia; a Esercito, Marina Militare, Carabinieri Forestali, Polizia di Stato e a tutte le aziende del territorio che non hanno esitato ad aprire le loro aziende e a donare prodotti. Consentitemi un particolare ringraziamento alle cooperative e aziende per le donazioni di verdura, ai supermercati, ai negozi e ai tanti cittadini che hanno abbracciato l’iniziativa del Carrello Solidale”. Il commento del consigliere comunale Immacolata Iorio, in prima linea con il sindaco Gervasi nel coordinamento delle attività di supporto alle famiglie in difficoltà.