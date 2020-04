‘Io e la mia famiglia’: il concorso per bambini in periodo di quarantena

Il ‘Premio Remigio Paone’, in collaborazione con la DC ufficio di Elisabetta Cardillo, organizza un piccolo concorso per bambini di scuola elementare e prima media della città di Formia con a tema “ Io e la mia famiglia” in questo periodo di quarantena.

i bambini dovranno descrivere con un video non superiore ai 2 minuti i loro momenti a casa con la mamma e cosa auspicano per il futuro.

i lavori dovranno essere inviati tramite messaggio al numero 3661824863 entro e non oltre il 30 aprile e valutati dai componenti della giuria: Maurizio Stammati (attore) Anna Vezza ( insegnante) Gabriella Catania (titolare ludoteca) Elisabetta Cardillo ( titolare cartoleria dc ufficio) Michele Lo Giudice (webmaster). Ogni componente della giuria valuterà per proprio conto i lavori e darà un voto.

al termine del concorso si farà la somma dei voti conseguiti ed i vincitori riceveranno un buono spesa dal valore di 10 euro da spendere presso la cartoleria dc ufficio.

i premiati saranno suddivisi in tre categorie e riceveranno il buono i primi tre per ogni categoria. Le categorie sono cosi suddivise: prima e seconda elementare– terza e quarta elementare – quinta elementare – prima media. I video non saranno messi in rete per le norme sulla privacy ed i diritti del bambino

le classi di riferimento sono quelle di questo anno scolastico

indicare in allegato al video nome , cognome,scuola e classe frequentata dal bambino/a

i vincitori saranno resi noti il giorno 10 maggio in occasione della festa della mamma

i premi saranno consegnati non appena le condizioni di libertà di movimento ce lo consentiranno-

Premio Remigio Paone – Augusto Ciccolella 3661824863