Covid-19, Maschietto fa il punto sull’ordinanza della Regione

Il Vice Sindaco di Fondi Beniamino Maschietto rende noto che nella giornata di ieri, Lunedì 13 Aprile 2020, è stata emanata l’Ordinanza della Regione Lazio n. Z00026 che prevede, per la parte relativa al commercio, alcune importanti disposizioni.



Viene stabilito anzitutto che le librerie potranno riaprire a partire da Lunedì 20 Aprile, per dare il tempo agli esercenti per poter organizzare le misure di sicurezza previste dall’Allegato 5 del DPCM del 10 Aprile u.s., come ad esempio trovare soluzioni per garantire il distanziamento minimo tra le persone nell’accesso e nell’uscita dai locali e durante la loro permanenza, reperire guanti monouso da distribuire all’ingresso e favorire l’igienizzazione dei locali.

Oltre alla disposizione sulle librerie, la citata ordinanza prevede anche la proroga fino al 3 Maggio prossimo della disciplina oraria dei negozi stabilita il 17 Marzo 2020, ossia dalle ore 8.30 alle 19.00 nei giorni feriali e dalle 8.30 alle 15.00 la Domenica, per tutte le attività autorizzate a rimanere aperte (dall’obbligo di rispettare questi orari sono esentati, come fino a oggi: farmacie, parafarmacie, edicole e aree di servizio).

Infine, analogamente a quanto ordinato per i giorni di Pasqua e Pasquetta, è stata disposta la chiusura degli esercizi commerciali per la vendita di generi alimentari, esclusi centri agroalimentari all’ingrosso, per il 25 Aprile e il 1 Maggio.