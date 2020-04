Buoni spesa, iniziata la distribuzione alle famiglie richiedenti

Da sabato 11 Aprile, è iniziata dagli Uffici comunali l’erogazione di circa 350 buoni, spesa a seguito di richiesta e destinati alle famiglie residenti nel Comune di Fondi in situazione di contingente difficoltà economica a causa dell’emergenza Coronavirus: «Abbiamo privilegiato inizialmente i soggetti senza alcun reddito da lavoro e in seguito i nuclei familiari a basso reddito. Stiamo provvedendo alla consegna presso i domicili dei buoni assegnati, per un totale di circa 5.600 da 25 Euro cadauno. Gli Uffici lavorano alacremente proprio al fine di soddisfare il maggior numero di richieste. Le domande residue saranno evase da questa settimana



Si rammenta che l’elenco dettagliato degli operatori economici accreditati all’accettazione dei buoni spesa è aggiornato costantemente e pubblicato nella home page del sito istituzionale www.comunedifondi.it, sia nella sezione COMUNE INFORMA – ULTIME NEWS che nell’apposito banner BUONI SPESA: ELENCO OPERATORI ACCREDITATI.

«Inoltre – commenta Maschietto – da diversi giorni alle famiglie in stato di fragilità sociale, individuate dai Servizi sociali, sono stati consegnati a domicilio pacchi con generi alimentari e prodotti per l’igiene personale raccolti presso gli esercizi commerciali che hanno aderito all’iniziativa solidale. Colgo l’occasione per ringraziarli, unitamente a tutti quei cittadini che stanno donando volontariamente i prodotti. La raccolta, coordinata dal Comune, è effettuata da Comitato locale della Croce Rossa Italiana, Associazione di Protezione civile Falchi di Pronto Intervento e Gruppo di Protezione Civile Città di Fondi e ha visto sinora l’assegnazione di pacchi a 270 nuclei familiari, per un totale di 1.200 persone».