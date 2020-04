Aprilia, grave incidente sulla Pontina: auto precipita fuori strada

Un grave incidente stradale si è verificato in queste ore nel comune di Aprilia, in località Campoverde, al km. 51 della Pontina.

Per cause che sono al vaglio, un suv Mercedes alla cui guida c’era un 38enne medico di Roma, è finito fuori strada. L’auto ha dapprima sfondato il guard rail per poi precipitare nelle serre sottostanti, dove vengono coltivati i kiwi.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco oltre al personale del 118: vista la gravità dell’accaduto, è stato richiesto anche l’intervento dell’eliambulanza.

Sul posto la Polizia stradale e la polizia locale di Aprilia, per i rilievi del caso.

Il conducente, gravemente ferito, è stato dapprima stabilizzato per essere poi trasferito in codice rosso presso l’ospedale San Camillo di Roma.