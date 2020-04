A seguito del prolungamento dei provvedimenti restrittivi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 disposti dal DPCM 10/04/2020, l’Azienda per i Beni Comuni di Latina ha disposto la proroga della sospensione temporanea dell’attività dei due Centri di Raccolta fissi di via Massaro e di via Bassianese, e del servizio delle Isole Ecologiche itineranti fino al 3 maggio 2020, salvo ulteriori proroghe.