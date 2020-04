Incidente su via Pedemontana, tra i Comuni di San Felice Circeo e Sabaudia. Per cause da accertare un uomo alla guida di una Matiz ha perso il controllo della macchina, finendo fuori strada per poi ribaltarsi. La dinamica è al vaglio dei carabinieri della Stazione di Sabaudia. L’uomo è stato trasportato dai sanitari della Croce Azzurra presso l’ospedale Fiorini di Terracina. Sul posto anche i volontari Anc, coordinati dal maresciallo Cestra.