Pasquetta col virus: nel Sud pontino tra i pochi “a spasso” c’è un pupazzo di Natale

Come già anticipato, nel Sud pontino il tanto temuto esodo di Pasquetta è stato scongiurato (QUI l’articolo principale). I posti di blocco a raffica e i droni hanno restituito immagini quasi irreali. Strade ad alta percorrenza, spiagge e piazze praticamente deserte. Tra i pochi beccati “a spasso” in violazione delle misure di contenimento per il coronavirus, c’era un pupazzo di Natale: forse, una delle immagini più indicative della giornata.

FOTOGALLERY – Immagini di Renato Olimpo