Nessun esodo di Pasquetta nel Sud pontino: i controlli, tra blocchi e droni – VIDEO

Strade ad alta percorrenza praticamente deserte, come del resto i litorali: esodo di Pasquetta scongiurato, tra il Basso Lazio e la Campania. Numerosi, tra il Sud pontino e l’alto Casertano, i posti di blocco messi in atto per tutta la giornata da carabinieri, poliziotti ed agenti della polizia locale. Presidi da terra, supportati dall’alto dal lavoro dei droni. Misure di prevenzione straordinarie che hanno comunque attestato una circostanza confortante, quanto in parte insperata: almeno nelle aree in questione, considerate quelle a più alto rischio, come il confine col Garigliano, i cittadini hanno risposto con senso civico alle misure restrittive per il contrasto della pandemia da nuovo coronavirus.

