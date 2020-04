Indiano in scooter con patente polacca falsa: denunciato

Sabato i carabinieri della Stazione di Sabaudia hanno deferito in stato di libertà per i reato di “uso di atto falso” un cittadino indiano di 44 anni, residente in città. L’uomo, fermato alla guida del proprio ciclomotore, ha esibito ai militari una patente di guida polacca palesemente falsa, contestualmente sottoposta a sequestro. Oltre alla denuncia, lo straniero è andato incontro a una sanzione amministrativa per guida senza patente e al fermo del veicolo per tre mesi.