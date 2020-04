Fondi, arrestato a Pasqua mentre picchia la moglie

Nella giornata di Pasqua, i carabinieri della Tenenza di Fondi hanno tratto in arresto un 39enne cittadino indiano, accusato dei reati di atti persecutori e maltrattamenti in famiglia continuati. L’uomo, nonostante fosse già sottoposto alla misura dell’allontanamento dalla casa con divieto di avvicinamento alla moglie, è stato sorpreso presso l’abitazione della moglie e della figlia, proprio mentre picchiava la consorte al volto. Prontamente bloccato dai militari dell’Arma, dopo essere stato accompagnato in caserma per le formalità di rito è stato associato presso la casa circondariale di Latina, a disposizione dell’autorità giudiziaria.