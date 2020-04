Famiglie vittime di aggressioni continue da parte di un parente

Insulti, minacce di morte e aggressioni. A Doganella, nel Comune di Sermoneta, per i familiari di un 60enne va avanti così da quasi cinque anni. Dal giorno in cui quest’ultimo, dopo aver avuto una serie di liti con i vicini di casa a Latina, si è trasferito nella casa di campagna a Doganella appunto, vicino a quelle dei parenti.

Non si contano più le denunce e gli interventi dei carabinieri, delegati anche dalla Procura della Repubblica di Latina ad ascoltare tutte le presunte vittime. Ma gli episodi di violenza proseguono.

Larga parte dei parenti del 60enne è testimone di Geova e l’indole pacifica dei testimoni di Geova farebbe infuriare ancor di più il protagonista delle aggressioni.

L’ultimo in ordine di tempo ad essere stato picchiato è un 67enne, che si è visto assegnare dai medici una prognosi di dieci giorni, che da alcune immagini scattate per documentare l’accaduto ha sul corpo i segni evidenti delle bastonate subite e che ha già dovuto abbandonare la sua casa proprio per le continue aggressioni, recandosi nella sua proprietà soltanto per coltivare il terreno attorno all’abitazione e accudire gli animali domestici.

In passato il 60enne avrebbe picchiato anche altri sei parenti, arrivando a scagliare una scala di ferro contro la madre, e quest’ultimi temono ormai che tali episodi possano sfociare in tragedia.

Occorrerà ora vedere cosa intenderanno fare gli inquirenti, considerando anche che le denunce sono ormai numerose.