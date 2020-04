Raccolta fondi Dono Svizzero Formia, nuova consegna

La raccolta fondi per il “Dono Svizzero” lanciata dal Comune di Formia in collaborazione con la Protezione Civile VER Sud Pontino, i ragazzi dell’Associazione Living Califormia e la Curva Coni Formia ha vissuto un secondo momento significativo: dopo la consegna lo scorso mese dei primi dpi, dal presidente del VER Sud Pontino, è stata consegnata al dott. Montesano una parte della prima strumentazione richiesta dal Primario del Pronto Soccorso.

Da oggi il presidio ospedaliero ha a disposizione per la sua battaglia contro il Covid-19, grazie alla generosità di cittadini, imprenditori, Curia e Amministrazione, due defibrillatori comprensivi di monitor, con moduli: Ecg, SpO2, PaceMacker e 2 carrelli di emergenza. La strumentazione medico-sanitaria sarà implementata nelle prossime settimane con una barella bariatrica. Con un totale di spesa attuale che sfiora i diciottomila euro, restano ancora disponibili più di cinquantamila euro sui quasi settantacinquemila raccolti fino ad ora.

“In questa nostra operazione– sottolinea il Sindaco Paola Villa – è d’obbligo un ringraziamento a chi ci ha permesso di abbattere i prezzi di commissione e quindi di poter acquistare più strumentazione, come Massimiliano Marcucci della Marcucci Group, che si è messo da subito a disposizione per la sua e la nostra città, donando il suo tempo per raggiungere le ditte che potessero fornirci gli strumenti richiesti e aggiungendo a questo la possibilità di non pagare alcuna commissione sull’acquisto. Come ripeto da giorni, la solidarietà e l’aiuto durante questi momenti di emergenza mi rende fiera della mia città, perché in molti stanno donando fondi o tempo al progetto in base alle loro disponibilità. Tutto questo si è già tramutato in quello che può essere visto come un dono pasquale di tutti agli operatori del “Dono Svizzero” che sono in prima linea per combattere questa battaglia”.

È possibile donare ancora tramite bonifico intestato all’ Associazione di Volontariato Protezione Civile VER Sud Pontino – IBAN IT05L0537273980000011022898 con causale: “Donazione per DPI e ventilatori polmonari per l’Ospedale Dono Svizzero di Formia”.