L’ Augurio del Sindaco Salvatore Vento e dell’Amministrazione Comunale

“Carissimi Spignesi, ci troviamo ad affrontare un periodo insolito a causa di un brutto virus che sta paralizzando il Mondo intero.

Tuttavia, in questi giorni, stiamo riscoprendo il vero significato e il valore di tanti piccoli gesti che prima sembravano scontati, ma che hanno il potere di cambiarci la giornata.

Ricordiamoci che non siamo rinchiusi in casa, ma siamo al sicuro nella nostra casa.

È un’esperienza che sta cambiando il nostro modo di vivere, le nostre abitudini e i nostri pensieri, modificando le cose che avevamo progettato.

Viviamo una situazione anomala, che non potevamo mai immaginare e che ci ha proiettato verso una festività di Pasqua inusuale. Potrebbe sembrare una Pasqua diversa, ma se vista con gli occhi del cuore, possiamo riscoprirne il significato più profondo.

Viviamo con semplicità le nostre giornate proprio come un tempo facevano i nostri nonni. Con il tempo il materialismo e il consumismo hanno cambiato le nostre abitudini e il nostro modo di pensare: abbracciarci poteva essere un segno di debolezza e molto spesso non si faceva. Ora, è ciò che vogliamo di più al mondo. Toglierci mascherine e guanti e ritornare alla normalità.

Un pensiero speciale va a tutti Voi.

Ai nostri piccoli concittadini. Grazie perché siete d’esempio a tutta la comunità. Non possiamo uscire a giocare nei parchi e nelle piazze né abbracciarci e stringerci, fare passeggiate e rincorrerci…ma tutto questo passerà e torneremo a fare tutto ciò che adesso non c’è permesso di fare.

Ai nostri Volontari della Protezione Civile Angeli Dell’Ambiente”. Vi ringraziamo a nome di tutti per il meraviglioso lavoro che state svolgendo.

Alle attività commerciali. Grazie perché riuscite a garantirci quotidianamente i beni di prima necessità, mettendovi a nostra completa disposizione.

Ai nostri Medici di famiglia e a tutto il personale sanitario, che ci sono vicini e che combattono contro il virus ogni giorno in prima fila.

A chi è lontano fisicamente dai propri cari ma vicinissimo con il cuore.

A tutti Voi Concittadini… vogliamo augurare una Santa Pasqua nella quale riscoprire insieme alla famiglia il valore della vita, la gioia della resurrezione, il senso più autentico del miracolo di Gesù Cristo che muore e risorge per la salvezza di tutti. Buona Pasqua”.

L’Amministrazione Comunale di Spigno Saturnia