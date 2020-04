Covid-19, i 10 casi di oggi: 4 a Latina, 3 ad Aprilia, gli altri a Cisterna, Terracina e Cori

Attesa per sapere da dove arrivano i nuovi dieci casi registrati in provincia di Latina e resi noti anche nel bollettino regionale del pomeriggio.

A comandare la classifica dei nuovi positivi ancora Latina con 4, che rimane la città che fa registrare più casi per due giorni di seguito. Seguono Aprilia con 3 e Cisterna di Latina, Terracina e Cori con 1.

Per la prima volta dall’inizio dell’emergenza Fondi registra zero casi per due giorni di seguito. Da martedì, infatti, viene tolta la “zona rossa”.