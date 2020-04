Verifiche week-end di Pasqua: sulla Pontina, code per controlli uscendo da Roma

Foto Archivio

Tanti gli appelli delle istituzioni a proseguire nella quarantena da emergenza da nuovo coronavirus Covid-19 e come annunciato dalle Forze dell’Ordine e anche dal Governo negli scorsi giorni, va tenuta alta l’attenzione sulle zone turistiche e le seconde case, per non rischiare di vanificare i risultati ottenuti fino ad ora.

Nel pomeriggio, però, proprio i controlli che si sono intensificati e che proseguiranno anche nelle giornate di domani e nel giorno di pasquetta, hanno contribuito a far creare una coda sulla strada statale Pontina, uscendo dalla capitale.

La coda – secondo fonti delle forze dell’ordine – è dovuta in particolar modo ad un posto di controllo all’altezza dell’uscita di Pratica di Mare ad opera del Commissariato di Spinaceto con il supporto del Reparto Mobile e della Stradale di Aprilia.

Una coda da maxi esodo, anche se al momento né le app mobile, né le webcam da Pomezia mostrano una situazione “preoccupante”, ma sicuramente oltre all’attenzione da mantenere alta, c’è sempre da ricordare come ci si muove solo per comprovati motivi di urgenza da dimostrare a mezzo di autocertificazione qualora si incorra nei controlli. E non è escluso che proprio questi tipo di controlli possano aver creato qualche problema alla viabilità nell’uscita della capitale, in quello che gli altri anni era il primo fine settimana turistico della stagione e che quest’anno è da passare tra le mura domestiche.