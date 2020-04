In auto con una mazza da baseball sotto il sedile: 32enne di Latina denunciato

(foto archivio)

In data 9 aprile, i carabinieri della sezione radiomobile di Latina, nel corso di un servizio di controllo del territorio hanno deferito in stato libertà per il reato di porto abusivo di oggetti atti ad offendere un 32enne del luogo.

Nella circostanza gli operanti, a seguito di perquisizione veicolare rinvenivano occultato sotto il sedile conducente un bastone da baseball in legno lungo circa 80 cm., in relazione al quale non ha fornito giustificazioni circa il possesso.