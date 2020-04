I carabinieri di Cisterna arrestano un pusher 28enne di Cori

Giovedì 9 aprile, i militari della stazione carabinieri di Cisterna di Latina hanno tratto in arresto, nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 28enne di Cori.

Il giovane, nel corso di una perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di 220 gr. di marijuana e 20 gr. di hashish, materiale per il confezionamento e la somma in contanti di euro 4.750, provento dell’attività illecita.

L’arrestato, dopo le formalità di rito, veniva associato presso la Casa Circondariale di Latina, come disposto dall’a.g.