Covid-19, i numeri del Lazio: 140 i nuovi positivi, trend al 3%

Si è appena conclusa alla presenza dell’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere e Policlinici universitari e ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

“Oggi registriamo un dato di 140 casi di positività e un trend al 3%, continua la forbice tra coloro che escono dalla sorveglianza domiciliare (15.531) e coloro che sono entrati in sorveglianza (12.902) oggi nella Asl Roma 1 il numero di chi esce dalla sorveglianza (1.800) è il doppio di chi entra (900). Rinnovo l’appello a mantenere alta l’attenzione nelle giornate di Pasqua e Pasquetta. Intanto proseguono i controlli a tappeto nelle case di riposo e nelle RSA su tutto il territorio. Tutte le organizzazioni sindacali hanno sottoscritto un accordo che prevede il riconoscimento di 1.000 euro agli operatori sanitari impegnati nel contrasto al Covid-19. E’ un elemento importante non solo dal punto di vista economico, ma un riconoscimento allo straordinario impegno degli operatori ai quali va il nostro più sincero ringraziamento. Al COVID Spoke Hospital di Palestrina abbiamo il secondo paziente guarito in 48h, si tratta di un uomo di 94 anni. Al Policlinico Umberto I sono in corso due trapianti di polmone in sicurezza nonostante l’emergenza COVID. Nella Asl Roma 4 è stato richiesto un audit clinico al SERESMI per la RSA Madonna del Rosario.

Per quanto riguarda i guariti salgono di 33 unità (22 al Policlinico Gemelli, 7 Umberto I e 5 a Tor Vergata) arrivando a 720 totali,mentre nelle ultime 24h i decessi sono stati 10 esono stati eseguiti oltre 65 mila tamponi” commenta l’Assessore D’Amato.

La nuova app della Regione ‘LazioDrCovid’ in collaborazione con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, ha già registrato oltre 85 mila utenti che hanno scaricato l’applicazione e 2.300 medici di famiglia e 310 pediatri di libera scelta collegati. Per quanto riguarda infine i DPI – dispositivi di protezione individuale oggi sono in distribuzione presso le strutture sanitarie: 109.800 mascherine chirurgiche, 61.550 maschere FFP2, 550 maschere FFP3, 1.530 tute idrorepellenti, 36.500 calzari, 42.800 guanti, 62.200 cuffie.

Partito all’Istituto nazionale Tumori – IFO e sarà attivo durante le festività pasquali il servizio “InFO: Mi prendo cura di te” la linea di ascolto attiva per offrire il supporto telefonico e relazionale ai pazienti cronici, oncologici e con patologie rare e ai loro famigliari.

La situazione nelle Asl e A.O:

Asl Roma 1 – 25 nuovi casi positivi. 9 pazienti sono guariti. 1.801 le persone che sono uscite dalla vigilanza domiciliare. Si registra un trend positivo: le persone che entrano in sorveglianza domiciliare sono la metà di quelle che ne escono;

Asl Roma 2 – 38 nuovi casi positivi. 0 decessi. 5 pazienti sono guariti. 32 le persone che sono uscite dalla vigilanza domiciliare. Si registrano ulteriori 46 tamponi negativi al carcere di Rebibbia. 2 bambini positivi dal Selam Palace sono in trasferimento al COVID Center Bambino Gesù;

Asl Roma 3 – 11 nuovi casi positivi di cui 7 riferibili al cluster della casa di riposo delle suore cappuccine di Acilia che si stanno trasferendo all’Hotel Marriott. Deceduti 4 pazienti di 89, 94, 79 e 81 anni. 8 pazienti sono guariti. 1.907 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 4 – 4 nuovi casi positivi. Deceduto uomo di 88 anni. 6 pazienti sono guariti. 2.091 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Richiesto audit su procedure RSA Madonna del Rosario di Civitavecchia;

Asl Roma 5 – 9 nuovi casi positivi. 0 decessi. Guarito un uomo di 94 anni, il secondo al COVID Spoke di Palestrina. 2.220 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Al Nomentana Hospital in corso gli ultimi trasferimenti dei pazienti presso altre strutture di RSA COVID o ospedaliere in base alla disposizioni mediche;

Asl Roma 6 – 36 nuovi casi positivi. 10 pazienti sono guariti. 2 decessi: una donna di 94 anni e una donna di 87 anni, entrambe con patologie pregresse. 95 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Attenzionate 2 case di riposo e 3 RSA;

Asl di Latina – 3 nuovi casi positivi tutti in isolamento domiciliare. 0 decessi. 4.604 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl di Frosinone – 8 nuovi casi positivi di cui 3 riferibili a cluster noti. 8 pazienti sono guariti. 351 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl di Viterbo – 4 nuovi casi positivi. Decedute 2 persone, di cui 1 a Celleno. 16 pazienti sono guariti. 2.401 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Proseguono le verifiche sulle case di riposo di Celleno;

Asl di Rieti – 2 nuovi casi positivi. 0 decessi. 5 pazienti sono guariti. 28 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Policlinico Umberto I – Al laboratorio del Policlinico Umberto I, nelle ultime 24 ore, si registra il numero più alto di tamponi eseguiti e il minor numero di nuovi positivi. Si stanno eseguendo, nonostante l’emergenza COVID, 2 trapianti di polmone in sicurezza. 7 pazienti guariti;

Azienda Ospedaliera San Giovanni – Operativo il laboratorio per il test COVID H24;

Azienda Ospedaliera Sant’Andrea – Per il terzo giorno consecutivo non si registrano casi positivi in accesso al Pronto Soccorso;

Policlinico Gemelli – 188 pazienti ricoverati e 22 pazienti guariti. Al Marriott Hotel 113 persone in isolamento domiciliare;

Policlinico Tor Vergata – 5 pazienti sono guariti;

Azienda Ospedaliera San Camillo – Si lavora per attivare anche il turno notturno del laboratorio per test COVID;

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù – Ai 9 bambini e alle 6 mamme positive ricoverate nel Centro COVID di Palidoro, si aggiungeranno in giornata 3 minori stranieri;

IFO – Operativo il servizio “InFO: Mi prendo cura di te” la linea di ascolto attiva per offrire il supporto telefonico e relazionale ai pazienti cronici, oncologici e con patologie rare e ai loro famigliari. La linea telefonica è attiva dalle ore 12:00 alle 18:00, sette giorni su sette e sarà attivata anche in video chat;

Università Campus Bio-Medico – 23 pazienti ricoverati, di cui 12 in terapia intensiva al COVID Center Campus Bio-Medico.