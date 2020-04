Controllo del territorio a Sabaudia: segnalate 5 persone per possesso di stupefacenti

Nella tarda serata dello scorso giovedì 9 aprile, i militari della stazione carabinieri di Sabaudia, nel corso di un servizio di controllo alla circolazione stradale, segnalavano alla competente autorità amministrativa cinque persone per detenzione sostanza stupefacente per uso personale, in particolare venivano rinvenuti e sottoposti a sequestro complessivamente 16 gr. di marijuana, 4 gr. di hashish e 2 gr. di cocaina.

Nel medesimo contesto veniva contestata la violazione delle disposizioni di cui all’art. 4 d.l. 25.03.2020 n.4 relative al contenimento del contagio da covid-19.