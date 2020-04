Aprilia, minacce e molestie alla moglie nonostante il divieto di avvicinamento: arrestato

Giovedì 9 aprile, i carabinieri della Stazione di Aprilia, in ottemperanza ad un provvedimento emesso dal Tribunale di Roma, hanno tratto in arresto per il reato di atti persecutori un 49enne del posto.

L’uomo, già destinatario della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla consorte, ha continuato a minacciarla e molestarla, come documentato dalle risultanze prodotte dai militari operanti.

L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari nel comune di Roma come disposto dall’a.g.