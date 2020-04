30mila mascherine per il settore agricolo pontino, la donazione Fislas

30.000 mascherine ffp2 verranno distribuite alle aziende agricole pontine dalla Fislas, ente bilaterale del settore agricolo.

“Le nostre aziende ed i lavoratori sono impegnati a garantire la disponibilita’ alimentare ai mercati – spiega Mauro D’Arcageli presidente Fislas Latina – mettendo in sicurezza tutti. Le nostre attività potranno continuare in sicurezza. Cogliamo l’occasione per consegnare al Santa Maria Goretti 1000 mascherine dello stesso tipo per esprimere vicinanza agli operatori sanitari che stanno svolgendo un lavoro difficilissimo per tutti noi”