Spaccio, torna in libertà una 45enne di Formia

E’ tornata in libertà la 45enne di Formia , arrestata per spaccio di sostanza stupefacente del tipo Cocaina a seguito di una operazione condotta a Formia dalla Guardia di Finanza di Formia, perché, deteneva presso la propria abitazione sita nella frazione collinare di Maranola, sostanza stupefacente del tipo “cocaina” per un peso complessivo di grammi 20,38 suddivisa in n. 27 dosi ed un involucro termosaldato pari a grammi 10,35, oltre ad un bilancino di precisione. Veniva immediatamente applicata alla M.M. la misura cautelare degli arresti domiciliari da parte del Pm di turno dott.sa Chiara D’Orefice.



Il giorno 09 aprile, si svolgeva l’udienza di convalida dell’arresto, una delle prime da remoto ( presso apposita postazione informatica allestita negli uffici del Commissariato di Formia ) così come stabilito dalla normativa vigente e dai protocolli attuativi del Tribunale di Cassino.

Nel corso dell’udienza la donna negava che la sostanza stupefacente fosse destinata allo spaccio, come contestato dalla Procura ( ai sensi dell’art 73 comma I D.P.R. 309/90) ed il GIP del Tribunale di Cassino, dott. Domenico Di Croce, in accoglimento dell’istanza formulata dal legale della donna, avv Giovanni Valerio, liberava immediatamente l’indagata, prescrivendo per la stessa l’obbligo di dimora nel territorio comunale di Formia.