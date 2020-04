Settimana Santa, la benedizione per le strade della città e per le frazioni

Nella Settimana Santa le parrocchie di tutta Italia non hanno rinunciato a diffondere quei messaggi di fede e di unità che mai comune in questo momento sono importanti per le persone. Le celebrazioni sono andate avanti in tv, in radio, sul web e per quanto possibile anche in strada come accaduto a Sabaudia nella sera del Giovedì Santo quando il parroco, Don Massimo Castagna è passato per le vie cittadine in auto accompagnato dal gruppo comunale di protezione civile.

La benedizione è stata impartita anche oggi, Venerdì Santo per le strade della frazione di Molella da don Pasquale accompagnato dal volontari Anc. Riportiamo le foto e il video della cerimonia. Toccante il momento in cui le persone anche con la mascherina e mantenendo le distanze si sono affacciate per la benedizione.